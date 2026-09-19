Nem tudni, hogy Tarr Zoltán a Terror Háza Múzeum bezárása előtt egyeztetett-e az '56-os szervezetekkel

Semmilyen módon nem lépett kapcsolatba a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Schmidt Máriával - erről beszélt a múzeum menesztett főigazgatója a Bayer show-ban. Schmidt Mária hangsúlyozta: arról sincsen információja, hogy Tarr Zoltán a döntésének meghozatala előtt egyeztetett e például az '56-os szervezetekkel.