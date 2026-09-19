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Nem tudni, hogy Tarr Zoltán a Terror Háza Múzeum bezárása előtt egyeztetett-e az '56-os szervezetekkel

Semmilyen módon nem lépett kapcsolatba a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Schmidt Máriával - erről beszélt a múzeum menesztett főigazgatója a Bayer show-ban. Schmidt Mária hangsúlyozta: arról sincsen információja, hogy Tarr Zoltán a döntésének meghozatala előtt egyeztetett e például az '56-os szervezetekkel.

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A múzeummal történtek miatt több jobboldali véleményformáló közösen tiltakozik a Tisza-kabinet fellépése ellen.

A Schmidt Máriával készült teljes interjút vasárnap este 9 óra után láthatják a Hír TV-n, a Bayer-show-ban.

 

 

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