Nem tudni, hogy Tarr Zoltán a Terror Háza Múzeum bezárása előtt egyeztetett-e az '56-os szervezetekkel

A múzeummal történtek miatt több jobboldali véleményformáló közösen tiltakozik a Tisza-kabinet fellépése ellen.
A Schmidt Máriával készült teljes interjút vasárnap este 9 óra után láthatják a Hír TV-n, a Bayer-show-ban.
Semmilyen módon nem lépett kapcsolatba a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Schmidt Máriával - erről beszélt a múzeum menesztett főigazgatója a Bayer show-ban. Schmidt Mária hangsúlyozta: arról sincsen információja, hogy Tarr Zoltán a döntésének meghozatala előtt egyeztetett e például az '56-os szervezetekkel.
A múzeummal történtek miatt több jobboldali véleményformáló közösen tiltakozik a Tisza-kabinet fellépése ellen.
A Schmidt Máriával készült teljes interjút vasárnap este 9 óra után láthatják a Hír TV-n, a Bayer-show-ban.