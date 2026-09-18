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Már Magyar Péter is nézi a HírTV-t?

18+1? Már Magyar Péter is nézi a HírTV-t. Miközben a kormány a koncessziók felszámolásával foglalkozik, a szociális dolgozók ma a beígért béremelés miatt tüntettek. A demonstráción megjelent Magyar Péter is, aki hangos füttyszóval találta szembe magát.

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  • Frissítve: 36 perce
  • Forrás: HírTV
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18+1 néző: Magyar Péter megígérte, hogy ma nézni fogja a HírTV-t. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón az eddig favorizált RTL-t is komoly kritikával illette a kérdései miatt.
Tüntettek a szociális ágazatban dolgozók: 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak.
Energiabiztonság: Magyarország leválik 2027 októberére az orosz gázról. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy hazánk be fogja tartani az Európai Bizottság döntését. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a legfontosabb, hogy minél több forrásból lehessen versenyképes áron beszerezni a gázt.

Vendégek:
Kovács András, a Konfront újságírója 
Pulai András, a Publicus stratégiai igazgatója 
Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója 
Sarkadi-Illyés Csaba, az Economx újságírója 

Műsorvezető: Futó Boglárka

 

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