Már Magyar Péter is nézi a HírTV-t?

18+1 néző: Magyar Péter megígérte, hogy ma nézni fogja a HírTV-t. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón az eddig favorizált RTL-t is komoly kritikával illette a kérdései miatt.

Tüntettek a szociális ágazatban dolgozók: 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak.

Energiabiztonság: Magyarország leválik 2027 októberére az orosz gázról. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy hazánk be fogja tartani az Európai Bizottság döntését. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a legfontosabb, hogy minél több forrásból lehessen versenyképes áron beszerezni a gázt.

Vendégek:

Kovács András, a Konfront újságírója

Pulai András, a Publicus stratégiai igazgatója

Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója

Sarkadi-Illyés Csaba, az Economx újságírója

Műsorvezető: Futó Boglárka