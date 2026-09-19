Áttörésre készül az AfD, a kancellár jövője lehet a tét Németországban

A Reuters felmérései szerint Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban fej-fej mellett halad az Alternatíva Németországért, az Afd, és Németország Szociáldemokrata Pártja, vagyis az SPD. Az Afd becslések alapján jelenleg 36, az SPD pedig 37 százalékon áll.

Az Alternatíva Németországért néhány héttel ezelőtt történelmi győzelmet aratott a Szász-Anhaltban, azóta pedig több más régióban is a párt erősödéséről szólnak a felmérések. Az AfD neubrandenburgi kampányrendezvényén Alice Weidel arról beszélt, hogy ennek a választásnak országos jelentősége van.

A választások előtt Friedrich Merz német kancellárt arról kérdezték, hogy lehet-e olyan kimenetele a vasárnapi választásoknak, ami miatt lemondana tisztségéről. A kancellár azonban kitért a kérdés alól.

Vasárnap Berlinben is választásokat tartanak, ahol a megélhetési költségek, a politikai szélsőségesség és a lakhatási válság áll a kampány középpontjában. A CDU és a baloldal az első helyért versenyez, miközben az AfD a felmérések szerint tovább erősödhet, és csaknem megduplázhatja mandátumainak számát. Egyik párt sem számíthat önálló többségre, ráadásul az AfD-vel minden nagyobb párt kizárta a koalíciót.