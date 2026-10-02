Az egyház bírálta Osztie Zoltánt, de ettől még marad egy kérdés Magyar Péter számára

Magyar Péter a Katolikus Egyház teljes nyilvános elhatárolódását várta Osztie Zoltán prédikációjától, miközben a KDNP szerint az egyházi autonómia miatt inkább bocsánatkérés az egyháztól lenne indokolt. A főegyházmegye közben maga is elhatárolódott a pap kijelentéseitől és levetette a felvételt.

Ezért két kérdést nem érdemes összemosni. Egy egyházi vezetés saját szabályai szerint megítélheti egy pap politikai megszólalását, ahogy most meg is tette. Az államfői vagy kormányfői hatalom helyzete más: az Alaptörvény különvált működést és önállóságot biztosít a vallási közösségeknek. A kemény kérdés tehát nem az, hogy Magyar Péter kritizálhatta-e Osztie szavait, hanem az: hol ér véget a politikai kritika, és hol kezdődik az autonóm egyház felé megfogalmazott hatalmi elvárás?