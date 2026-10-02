Oroszország beveti a teljes fegyverarzenálját, ha megtámadják 

Vlagyimir Putyin: „Ha közvetlen támadásra kerül sor az Orosz Föderáció ellen, jelen esetben Kalinyingrád és talán néhány másbterület ellen, akkor természetesen elkerülhetetlenül és azonnal napirendre kerül az a kérdés, hogy az Orosz Föderáció minden rendelkezésére álló fegyvert bevesse. Ez elkerülhetetlen.” Az orosz elnök hozzátette: „senkinek sincs jelenleg olyan pusztító eszköze, mint az Orosz Föderációnak”.

Vlagyimir Putyin külön utasítást adott Kalinyingrád biztonságának megerősítésére – ezt Nyikolaj Patrusev, az orosz katonai hírszerzés korábbi vezetője jelentette be. A NATO-főtitkár csütörtökön azt üzente: „őrizzék meg nyugalmukat, folytassák, és támogassák Ukrajnát”, hangsúlyozva, hogy a NATO nem lát közvetlen orosz katonai támadást, de felkészült a szövetség területének védelmére. Mark Rutte és Friedrich Mert német kancellár október 1-jén látogatta meg az 1. német-holland hadtestet, amely a NATO Észtország és Lettország védelmét szolgáló erőinek vezetéséért felel, és akár 50 ezer katona irányítására képes.