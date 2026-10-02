Magyarország már Washingtonban is politikai figyelmeztetés lett

A Washington Times Figyelmeztetés Magyarországról című írását Orbán Balázs osztotta meg: a levél szerint Magyar Péter és a Tisza-kormány politikája az amerikai konzervatívok számára is tanulság, a szerző pedig liberális autoritarizmusként írja le a kialakuló rendszert. Több felsorolt változás tényszerűen megtörtént, köztük Orbán visszatérésének alkotmányos korlátozása, az ICC-döntés és az örökbefogadási szabályok tervezett módosítása.

A levél következtetése azonban politikai értékelés, nem bizonyított tény. Éppen ezért a magyar történet amerikai jelentősége nem abban mérhető, hogy elfogadjuk-e ezt a címkét, hanem abban, milyen tartós intézményi következményei lesznek a kormányváltásnak. Ha egy új többség nemcsak politikákat ír át, hanem a következő választások feltételeit, intézményeit és ellenfelei mozgásterét is módosítja, akkor a demokratikus vita központi kérdése egyszerű: hol végződik a legitim kormányváltás és hol kezdődik a politikai rendszer tartós átépítése?