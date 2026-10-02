Kiemelt videók

Független hivatalnál nem lehet mellékes kérdés, ki tud előre egy nyomozati akcióról

Az NVVH törvénye politikai befolyástól mentes működést ír elő. Éppen ezért intézményi kérdés, nem pártpolitikai apróság, hogy tájékoztatták-e előre a miniszterelnököt Seszták Miklós elleni intézkedésekről.

Vágólapra másolva!

Az NVVH ügyében Seszták Miklós, Unger Anna és az ÁVH-figyelő körüli vita már az NVVH függetlensége kérdéséig jutott. A Magyar Nemzet a miniszterelnök előzetes tájékoztatása felől érdeklődött a Seszták Miklós őrizetbe vétele előtt, de a hivatal nem adott érdemi választ. A törvény közben kimondja: az NVVH más személy vagy szerv által nem utasítható. 

Ebből nem következik, hogy Magyar Péter irányította volna a nyomozást, és ilyen bizonyíték jelenleg nincs. De éppen egy rendkívül széles hatáskörű korrupcióellenes szervnek kellene eloszlatnia a kételyt. A nyomozati titok védi az eljárás részleteit, a politikai függetlenség kérdése viszont közérdek. Ha a miniszterelnök nem kapott előzetes tájékoztatást, miért nem mondja ki ezt egyszerűen a hivatal?

 

Továbbiak a témában