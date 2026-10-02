Független hivatalnál nem lehet mellékes kérdés, ki tud előre egy nyomozati akcióról

Az NVVH ügyében Seszták Miklós, Unger Anna és az ÁVH-figyelő körüli vita már az NVVH függetlensége kérdéséig jutott. A Magyar Nemzet a miniszterelnök előzetes tájékoztatása felől érdeklődött a Seszták Miklós őrizetbe vétele előtt, de a hivatal nem adott érdemi választ. A törvény közben kimondja: az NVVH más személy vagy szerv által nem utasítható.

Ebből nem következik, hogy Magyar Péter irányította volna a nyomozást, és ilyen bizonyíték jelenleg nincs. De éppen egy rendkívül széles hatáskörű korrupcióellenes szervnek kellene eloszlatnia a kételyt. A nyomozati titok védi az eljárás részleteit, a politikai függetlenség kérdése viszont közérdek. Ha a miniszterelnök nem kapott előzetes tájékoztatást, miért nem mondja ki ezt egyszerűen a hivatal?