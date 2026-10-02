Nem két letartóztatás a legnagyobb kérdés, hanem az, milyen ország rajzolódik ki mögöttük

A Péntek18 vendége Lánczi András, miközben Hankó Balázs és Seszták Miklós letartóztatása áll a közélet középpontjában. A műsor innen indul tovább a magyar szuverenitás, Magyarország mozgástere és a politikai változások Magyarországon kérdéséhez: mit jelent ma az önállóság egy EU- és NATO-tagállamban?

A szuverenitás nem azt jelenti, hogy egy ország minden külső kapcsolattól független. A valódi kérdés az, milyen döntéseket képes saját érdekei szerint meghozni, milyen kompromisszumokat vállal, és hol húzza meg saját politikai határait. Miközben intézmények, politikai erőviszonyok és szövetségi kapcsolatok változnak, a Péntek18 azt kérdezi: ki és milyen mértékben alakítja ma Magyarország jövőjét?