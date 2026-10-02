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Nem két letartóztatás a legnagyobb kérdés, hanem az, milyen ország rajzolódik ki mögöttük

A napi politikát két volt miniszter letartóztatása uralja, de a Péntek18 ennél mélyebbre ás. Az est kérdése az, mit árulnak el a mostani változások a magyar állam működéséről és tényleges önállóságáról.

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A Péntek18 vendége Lánczi András, miközben Hankó Balázs és Seszták Miklós letartóztatása áll a közélet középpontjában. A műsor innen indul tovább a magyar szuverenitás, Magyarország mozgástere és a politikai változások Magyarországon kérdéséhez: mit jelent ma az önállóság egy EU- és NATO-tagállamban?

A szuverenitás nem azt jelenti, hogy egy ország minden külső kapcsolattól független. A valódi kérdés az, milyen döntéseket képes saját érdekei szerint meghozni, milyen kompromisszumokat vállal, és hol húzza meg saját politikai határait. Miközben intézmények, politikai erőviszonyok és szövetségi kapcsolatok változnak, a Péntek18 azt kérdezi: ki és milyen mértékben alakítja ma Magyarország jövőjét?

 

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