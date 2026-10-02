Most már nem a mentelmi jog, hanem a bizonyítékok következnek

Magyar Péter telefonügye új szakaszba lépett: a mentelmi jog felfüggesztése után az Ötkert 2024-es eseményeit a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálhatja tovább. A Dunába dobott telefon az ügyészségi gyanú része, a parlamentben 139 igen szavazat született, így a nyomozás folytatódik. Magyar tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el, és saját fellépését a fiatalok védelmével indokolja.

A valódi próba most kezdődik. Magyar azt mondta, nincs takargatnivalója, sőt ma is ugyanígy cselekedne. Ebből azonban nem következik sem bűnösség, sem felmentés. A kérdés sokkal egyszerűbb: ha a miniszterelnök maga kérte az eljárási akadály megszüntetését, ugyanilyen következetesen elfogadja-e majd a független nyomozás tényeit és következményeit akkor is, ha azok nem illenek saját politikai történetébe?