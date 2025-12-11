Finn házaspár a bíróság előtt: rabszolgaként tartották a gyermeket

Geresdlak lakói semmit sem sejtettek a falak mögötti borzalmakból. A vádlottak padján ülő finn házaspár éveken át gondosan rejtegette a világ elől a Kínából örökbefogadott gyermeket. A Geresdlak egyik csendes utcájában megbúvó házban a kínai kisfiú élete maga volt a földi pokol. Egy mindössze három négyzetméteres ablaktalan szoba lett az otthona éveken keresztül. Ez a brutális gyermekbántalmazás minden emberi képzeletet és józan észt felülmúl. Az ügyészség szerint a szülők tette az emberi méltóság megsértése legsúlyosabb esetei közé tartozik. A saját vér szerinti gyermekük bezzeg mindent megkapott. Alexnek azonban csak a padló, a kosz és a sötétség jutott osztályrészül. Nem ehetett a családdal egy asztalnál. Nem fürödhetett a házban lévő fürdőszobában. Télen az udvaron, a kerti csapnál slaggal locsolták le a reszkető testét. A szülők most mindent tagadnak a bíróság előtt. Állítják rezzenéstelen arccal, hogy ők csak jót akartak. A tények azonban makacs és szomorú dolgok. A kisfiú fizikailag és szellemileg is teljesen leépült a fogságban.