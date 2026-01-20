Tragédia a pesti éjszakában? Amíg a fiatal nyomtalanul eltűnt, baljós árnyak vetülnek a Lánchídra

Egressy Mátyás eltűnése óta fojtogató aggodalom nehezedik a fővárosra, miután a 18 éves fiatal a pesti éjszaka forgatagában nyomtalanul elveszett. A rendőrség nagy erőkkel, térfigyelő kamerák és mobiladatok elemzésével próbálja rekonstruálni az eseményeket, miközben a Lánchíd környékén egy sokkoló felvétel borzolja a kedélyeket. A XI. kerület lakója hajnali 2:15-kor távozott a szórakozóhelyről, de a Dunába esett személyről szóló vasárnap reggeli hírek súlyos árnyékot vetnek a kutatásra. Az iskola falainál már fekete zászló leng és gyertyák égnek, miközben a civilek egy interaktív térkép segítségével próbálják begyűjteni a lehetséges észleléseket. A Telefontanú zöldszáma és a hatóságok folyamatosan várják a hiteles információkat, hogy végre pont kerülhessen az éjszakai talány végére.