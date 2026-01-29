Import horror: késsel támadt egy német házaspárra egy szintén német származású férfi

Sznopek Veronika: "Kollégáim a közterületi támogató alosztály munkatársaival Somogy vármegyében egy kis faluban csaptak le késő este a férfira. Házában két lőfegyvert és lőszereket is találtak, amelyek tartásához engedéllyel nem rendelkezett. Autójából pedig előkerült a Pacsán használt kés is. A Zala Vármegyei rendőr főkapitányság nyomozói több emberen előre kitervelten elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés bűntett miatt hallgatták ki a 62 éves német férfit. A gyanúsított nem ismerte be a tettét, tagadta, hogy elkövette volna a bűncselekményt, a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását."