Tabukat dönt a Sugarloaf: Dal a családon belüli erőszakról

A Sugarloaf zenekar legújabb videoklipjének célja most elsősorban nem a szórakoztatás, hanem hogy megszólítson, elgondolkodtasson, és párbeszédet indítson egy súlyos, mégis gyakran tabusított témáról: a nők elleni erőszakról és a családon belüli bántalmazásról.

A gondolatszikrát azok a kommentek, rosszindulatú levelek adták, amelyeket a zenekar énekesnője az elmúlt évek során kapott. Sajnos azonban az abúzus nem csak az online térben történik. A családon belüli erőszak sokak számára a mindennapok része, gyakran a négy fal között marad, mégis mély és maradandó sebeket hagy. A zenekar célja tehát a figyelemfelkeltés, illetve az áldozatok szemének felnyitása.

Rengeteg visszajelzés bizonyítja, hogy fontos témát dolgoz fel a videoklip. A zenekar bízik abban, hogy a Tánc az Ördöggel hozzájárulhat ahhoz, hogy az érintettek ne érezzék magukat egyedül, a kívülállók pedig felismerjék saját felelősségüket.