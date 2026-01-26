A választási eredmények megtámadására készülnek? – elkottyantotta magát Magyar Péter haverja

Tseber Roland, Magyar Péter közeli jó barátja egy ukrán rádiócsatornának adott interjúban beszélt arról, hogy Magyar Péter győzelme esetén Ukrajna zöld utat fog kapni, hogy csatlakozzon az Európai Unióba. Tseber azt is elmondta, hogy tudomása szerint pedig valamelyik párt a bíróságon meg fogja támadni a magyar választási eredményeket.

Van egy másik lehetőség is. Tudomásom szerint - és ezt talán eddig még senki nem mondta ki nyilvánosan, de most elmondom - az egyik politikai párt mindenképpen bíróságon fogja megtámadni magát a választások lebonyolításának folyamatát, arra hivatkozva, hogy számos hibát követtek el. A magyar jogszabályok értelmében ez megakadályozhatja a választások hivatalos eredményeinek kihirdetését.

Tseber Roland kikotyogta, hogy Magyar Péter mindenáron teljesítené Brüsszel parancsait - fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán.

