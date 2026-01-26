Amerika hó alatt

Az Egyesült Államokban extrém téli vihar szántott végig a hétvégén. A hó helyett helyenként ónos eső, jeges eső is esett és a hideg sarkvidéki hangulatra váltott. A hőmérséklet több helyen elérte a mínusz 30 Celsius-fokot. A rendkívül hideg és hó Texas déli részétől egészen New Englandig okozott káoszt. Az amerikai meteorológiai szolgálat életveszélyes körülményekre figyelmeztetett.

Összesen 37 államra adtak ki riasztást a hideg miatt. Vannak, akik fogságnak élik meg a több mint 30 centiméteres havat, de vannak, akik kihasználják a New Yorkban utoljára 121 éve látott hómennyiséget. Washingtonban egy spontán hógolyózás alakult ki a hóval borított városban. Sokan a hidegtől sem riadtak vissza.

12 államban vészhelyzetet hirdettek, a lakosságot előre figyelmeztették az extrém időjárásra, ezért a boltok, pillantok alatt kiürültek, az emberek próbálják otthonaikban átvészelni az eddig ismeretlen időjárást.

Hatalmas káosz alakult ki a földi és a légi közlekedésben is. Közel 10 ezer repülőjáratot töröltek, mert az óriási szél és hóviharban komoly veszélyt jelentett volna elindulniuk.

Közel nyolcszázezer háztartás maradt áram nélkül, a hétvégén, ami nem könnyítette meg az emberek dolgát a zord időjárásban. Sokan szorulnak segítségre, egymást segítik az emberek. Ryan Duval egy régi hobbiból vásárolt tűzoltókocsival járja Tulsa utcáit, hogy segítsen. Megáll amint valakit meglát, meleg teával kínálja, és meginvitálja az autójába egy kis melegedésre. Ryan még legalább egy hétig járhatja a környéket, hiszen nincs vége a vészjósló időjárásnak. A vihar halad tovább észak felé. Kanadában 60 centiméter hó esett egyes helyeken. Az is előfordulhat, hogy a hőmérő egészen mínusz 45 és 50 Celsius-fokig csökken. Az extrém hideg egészen február elejéig tart a térségben.