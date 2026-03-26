Az utolsó szállítmányok: vészhelyzet a gázpiacon

Őry Mariann, az MCC Ázsiai-Magyar Kapcsolatok Iroda helyettes vezetője, a Demokrata újságírója, Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdasági Alapítvány vezető elemzője voltak a vendégeink.
Főbb témák:
-Napokra vagyunk a globális gázhiánytól, az utolsó tartályhajók érkeznek a kikötőkbe
-Soha nem látott ipari válság fenyeget
-A kőolaj ára tartósan elérheti a 150 dolláros hordónkénti árat
Napokra vagyunk a globális gázválságtól – az utolsó tartályhajók érkeznek a kikötőkbe, írja a Financial Times.
A Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgázszállítások (LNG) a következő tíz napban hirtelen leállhatnak.
A lap adatai szerint Katar, amely a világ LNG-termelésének körülbelül egyötödét biztosítja, leállította az exportot a Hormuzi-szoros blokádja után, a Ras Laffan-i üzem pedig jelentős károkat szenvedett. Ennek következtében Ázsiában és Európában emelkedni kezdtek a gázárak. Sok szállítmányt még a háború kezdete előtt rakodtak fel, ezért az ország szállításainak leállását csak most érzik meg. Az importőröknek vagy „az egekbe szökő árakat” kell fizetniük az Egyesült Államokból származó LNG-ért, vagy át kell állniuk más tüzelőanyagokra, vagy csökkenteniük kell a fogyasztást.