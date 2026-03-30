Növekedés, terjeszkedés és univerzális banki stratégia a hazai piacon

A bankcsoport létrejötte 2020-ra nyúlik vissza, amikor az MKB Bank és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank közösen megalapította a Magyar Bankholding Zrt.-t, amelyhez később a Budapest Bank is csatlakozott. Az induláshoz képest a bankcsoport üzleti pozíciója és eredményessége az elmúlt 5 évben jelentősen erősödött.

A széleskörű szolgáltatási portfóliónak köszönhetően a bankcsoport mára Magyarország második legnagyobb szereplőjévé vált, és 2025-ben is számottevő növekedést ért el a bankszektort érintő különadók ellenére. A szolgáltatások folyamatos bővítése és a stratégiai együttműködések hozzájárulnak a különböző banki szegmensek további erősítéséhez, valamint a szolgáltatási paletta komplexebbé tételéhez.

A folyamatos fejlődés eredményeként a bankcsoport ma már több területen is meghatározó szereplő, többek között az agráriumban és a vállalati szektorban. A lakossági üzletágban pedig egyre szélesebb körű, modern pénzügyi megoldásokkal áll az ügyfelek rendelkezésére.