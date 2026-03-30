Motoros szezon a járőröknél

A jó idő beköszöntével egyre többen indulnak el szabadidejükben kirándulni autóval vagy motorral. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is elindították a motoros idényt, így mától ilyen formában is lehet találkozni az egyenruhásokkal az utakon.

A motoros járőrök kiképzése komoly szempontrendszer szerint történik. Először egy előválogatón kell keresztülmenni, majd ezt követően minden évben különböző motoros képzéseken vesznek részt a fővárosban és Miskolcon egyaránt.

A járőrök mindenki figyelmét felhívják, hogy a tavaszi motorozásnak is megvannak a maga veszélyei, a biztonságra pedig nagy hangsúlyt kell fektetni. A rendőrmotor géppark jól felszerelt, modern megoldásokat kínál a járőrök számára, Miskolcon főként 1250 köbcentis BMW-ket alkalmaznak. A járőrök mindenkit arra kérnek, hogy tartsák be a megengedett legnagyobb sebességet és a közlekedési szabályokat, hiszen mindenkit hazavárnak.