Kreif Zsuzsanna amazonokat visz Annecy-ba

Annecy Nemzetközi Animációs Fesztivál

A világ legjelentősebb animációs filmipar ünnepét és szakmai találkozóját június 21-27. között rendezik meg Franciaországban. A szervezők korábban már bejelentették, hogy László Márk Bonefuzz című, Nemzeti Filmintézet támogatással készült MOME diplomafilmjét bemutatják. Az Annecy Fesztiválra meghívott magyar és hazai részvétellel készült koprodukciók száma összesen már ötnél tart, Kling Béla Alkotás című munkája és a holland-francia-belga-magyar koprodukcióban készült Danse Macabre is a rövidfilm versenyben lesz, míg az alkalmazott munkák versenyében Horesnyi Máté Friss Kakas szpotjával indulhat.

Amazon beavatási szertartás kígyókkal és sámánokkal

A dzsungel mélyén élő harcias amazon törzs erőszakkal elragad három fiatal lányt, hogy csoportjuk tagjaivá formálják őket. A törzs sámánjai egy félelmetes beavatási szertartást celebrálnak, melynek során a lányok átlépnek egy párhuzamos, misztikus világba. Itt szembe kell nézniük, és meg kell szelídíteniük a rájuk várakozó totemállataikat: hatalmas, vibráló színű kígyókat. Az utazás során kénytelenek szembenézni legmélyebb félelmeikkel és a felnőtté válás kihívásával.

„A filmet 2023-ban kezdtem fejleszteni a sketchbook rajzaimból kiindulva. Egy időben sokat rajzoltam dzsungelben élő amazon törzseket, és ki akartam találni egy izgalmas beavatási szertartást, ami passzol hozzájuk. A filmben a három lánynak egyedül kell belevetni magát az ismeretlenbe, hogy felnőtté válva, a félelmeikkel szembenézve, és azt megszelídítve térjenek vissza a törzs tagjaként. Ez a film nekem is egy beavatási szertartás volt, ez az első egyedüli rendezésem, közben én is átéltem azokat az érzelmi állapotokat, amiket a szereplők is, mikor a sötétben szembetalálkoznak az óriáskígyókkal.” - emlékszik vissza Kreif Zsuzsanna, a 15 perces 2D számítógépes animáció író-rendezője.

Kreif Zsuzsanna 2014-ben diplomázott a MOME Animáció mesterszakán, diplomamunkája a Zétényi Borival közösen rendezett Limbo Limbo Travel volt, mely szintén versenyzett Annecy-ban. 2015 és 2018 között társrendezője volt a Kovásznai György ötlete alapján készült Candide animációs sorozatnak, jelenleg Forró helyzet a hüllők bolygóján című egész estés sci-fi animációját fejleszti Turai Balázs alkotótársával.