Pataki Attila és a „Kör” Békéscsabán: Az országjárás rockos fordulata

A békéscsabai országjárás vasárnapi állomása váratlan kulturális fordulatot vett, amikor Pataki Attila elénekelte az Edda kultikus slágerét. Az eseményről Orbán Viktor is posztolt, kiemelve a Körbevesznek jó barátok örökérvényű gondolatát. A dal a háború elleni összefogás és a nemzeti szuverenitás védelme mellett kiálló tömeg közös himnuszává vált Békéscsaba főterén, ahol a politika és a zene egyetlen közös akarattá olvadt össze a választások előtt.

