Agresszív fellépés Magyar Péter sárospataki rendezvényén

Agresszívan léptek fel Magyar Péter biztonságőrei egy kormánypárti férfival szemben Sárospatakon, miután felkiabált a színpadra Magyar Péternek, hogy ne hazudjon. A tiszás testőrök körbekerítették a férfit, majd erőszakkal le akarták ültetni, amit nem engedett nekik. Ezután durván elráncigálták a helyszínről és egy csapat rendőrhöz vezették. A biztonsági őrök erőszakkal és rendbontással vádolták a férfit, aki azonban elmondta, hogy valójában mi történt és hogy többször is megrúgták a tiszás kidobók. A férfi még a helyszínen feljelentést tett ellenük.