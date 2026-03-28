NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Agresszív fellépés Magyar Péter sárospataki rendezvényén

Agresszívan léptek fel Magyar Péter biztonságőrei egy kormánypárti férfival szemben Sárospatakon.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Agresszívan léptek fel Magyar Péter biztonságőrei egy kormánypárti férfival szemben Sárospatakon, miután felkiabált a színpadra Magyar Péternek, hogy ne hazudjon. A tiszás testőrök körbekerítették a férfit, majd erőszakkal le akarták ültetni, amit nem engedett nekik. Ezután durván elráncigálták a helyszínről és egy csapat rendőrhöz vezették. A biztonsági őrök erőszakkal és rendbontással vádolták a férfit, aki azonban elmondta, hogy valójában mi történt és hogy többször is megrúgták a tiszás kidobók. A férfi még a helyszínen feljelentést tett ellenük.

 

