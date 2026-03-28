Akiknél a nőverés nem téma – Menczer Tamás így szembesítette a kettős mércével a telexes riportert

Menczer Tamás szembesítette a riportert azzal a ténnyel, hogy a baloldali médiumok mélyen hallgatnak a nemzeti oldalt érő fizikai atrocitásokról, miközben minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a békés kormánypárti szimpatizánsokat állítsák be agresszornak.

„Önt a nőverés nem zavarja?”

– tette fel a kérdést Menczer, rávilágítva arra, hogy a Telex számára az erőszak csak akkor hír, ha azt (alaptalanul) a politikai ellenfélre lehet fogni, egyébként pedig rezzenéstelen arccal sétálnak el a valódi áldozatok mellett.