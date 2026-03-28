Akiknél a nőverés nem téma – Menczer Tamás így szembesítette a kettős mércével a telexes riportert

Miközben a Telex munkatársa izzadságszagú próbálkozással igyekezett a Fidesz fórumait az erőszak helyszíneként beállítani, Menczer Tamás egyetlen kérdéssel omlasztotta össze a felépített kártyavárat. A kommunikációs igazgató rámutatott a portál arcpirító kettős mércéjére: az újságírót láthatóan egyáltalán nem érdekelte a Tisza Párt debreceni eseményén történt valódi agresszió, ahol egy nőt ütöttek meg a dühöngő tüntetők.

Menczer Tamás szembesítette a riportert azzal a ténnyel, hogy a baloldali médiumok mélyen hallgatnak a nemzeti oldalt érő fizikai atrocitásokról, miközben minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a békés kormánypárti szimpatizánsokat állítsák be agresszornak. 

„Önt a nőverés nem zavarja?”

– tette fel a kérdést Menczer, rávilágítva arra, hogy a Telex számára az erőszak csak akkor hír, ha azt (alaptalanul) a politikai ellenfélre lehet fogni, egyébként pedig rezzenéstelen arccal sétálnak el a valódi áldozatok mellett.

 

Továbbiak a témában