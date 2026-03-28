Irán miatt léptek a türk államok: Magyarországon egyeztettek a biztonságról

Budapesten üléseztek a Türk államok biztonság-politikai szakértői - mondta el híradónknak a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

Budapesten üléseztek a Türk államok biztonság-politikai szakértői - mondta el híradónknak a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. Biró Marcell azért hívta a türk országok nemzetbiztonsági szakpolitikusait a magyar fővárosba, hogy az iráni konfliktus miatt kialakult energiaválság, és a lehetséges migrációs nyomás biztonságpolitikai szempontjairól egyeztessenek. A főtanácsadó aláhúzta, hogy a Türk államok mindkét területen, stratégiai fontosságú szövetségesnek bizonyulnak.

 

