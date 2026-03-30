Stresszoldás tanulásmódszertannal

Ünnepi műsorral emlékeztek meg március 15-éről a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Az ilyen közös programok azonban nemcsak a hagyományok ápolásáról szólnak, hanem a pedagógusok szerint ezek a pillanatok segíthetnek a mindennapi iskolai stressz oldásában is. Az órákon gyakran alkalmaznak olyan módszereket, amelyek egyszerre fejlesztik a koncentrációt és csökkentik a stresszt. A hetedikesek például a Himnuszt dolgozták fel egy társasjáték formájában.

A pedagógusok szerint a tanulás akkor a leghatékonyabb, ha a diákok nem pusztán magolnak, hanem aktívan részt vesznek az órákon. A csoportok összetételéről is a tanító dönthet, a gyerekek egymást támogatják a feladatok megoldásában, így ideális esetben később csapatban is képesek lesznek összehangoltan dolgozni egy munkahelyen.

A tanulók számára a felső tagozat egyre több kihívást jelent, hiszen a dolgozatok, felelések és a továbbtanulás kérdése is közelebb kerül. Éppen ezért az iskolában arra is kiemelten figyelnek, hogy a gyerekek megtanulják kezelni az iskolával, tanulással járó feszültséget. A diákok játékos gyakorlatokon keresztül tanulják többek között az idegen nyelveket is, ezáltal könnyebben oldódnak fel akkor is, ha meg kell szólalniuk.

