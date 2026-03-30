Rendkívüli egyháztörténeti felfedezést mutattak be Rómában

Molnár Antal a Történettudományi Intézet igazgatója Vatikáni Apostoli Levéltárban végzett kutatásai során olyan forrást fedezett fel, amelyet magyar és román kutatók közel egy évszázada kerestek. A történészek korábban csak utalásokból tudtak a Speculum Ordinis kézirat létezéséről, felfedezésével azonban egy elveszett világ rekonstrukciója valósulhatott meg.

A forrást feldolgozó kötet az ortodox környezetben élő moldvai katolikus kisebbség sokrétű kapcsolatrendszerét, vallási életét mutatja be. A tudományos kötet a Pápai Történettudományi Bizottság kiadványsorozatában jelent meg, ami kiemelt nemzetközi elismerésnek minősül. A Falconieri-palotában megrendezett könyvbemutatón köszöntőt mondott Kveck Péter, Magyarország szentszéki nagykövete, felszólalt a Pápai Történettudományi Bizottság elnöke, valamint neves vatikáni, római és román történészek. A kiadvány mind a magyar, mind az európai történetírás szempontjából fontos, a moldvai csángók hitéletét, vallási szokásai dolgozza fel. A forrás az 1642-ben Cotnariban a katolikus misszionáriusok által tartott zsinat határozatait, valamint az ott kidolgozott rituálét tartalmazza, amelyek a mai moldvai katolikus közösség vallási életnek szabályzatát foglalja magába.

Molnár Antal tudományos munkájának külön érdeme, hogy szakít a korábbi nemzeti előítéletekkel, és európai távlatba helyezi a moldvai magyarság és a csángók történelmét. A latin nyelvű dokumentum több szempontból is nagyon értékes. Többek között rögzíti, hogy a misszionáriusok kötelesek a nép nyelvén, azaz magyarul hirdetni az igét, illetve gyóntatni és az esketés végezni.

A történész kötete rendkívüli jelentőséggel bír: tudományos választ ad arra, hogy hogyan maradt fenn a moldvai magyarság katolikus hite és nemzettudata évszázadokon át egy erőteljes ortodox, román társadalomban. Rávilágít, hogy a vallás valójában a túlélést biztosító, közösségi megtartó erő is volt a moldvai csángók számára.