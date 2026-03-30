Menczer Tamás elárulta, miért dörzsölhetik a tenyerüket a multik a Tisza Párt terveit látva

Menczer Tamás közösségi oldalán közzétett videójában élesen bírálta Kapitány Istvánt, a Shell korábbi globális alelnökét, akit a Tisza Párt kulcsembereként mutatott be. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a szakértő a nagyvállalati logikát ültetné át a kormányzásba: a profitot a cégvezetőknek és részvényeseknek tartaná meg, míg az összes költséget és terhet a magyar emberekre hárítaná.
Menczer Tamás figyelmeztetett: a Tisza Párt „energiaátállási terve” valójában a rezsicsökkentés végét, ezerforintos benzinárat, háromszoros rezsiköltséget és egy újabb, a megtakarításokat sújtó „energiafüggetlenségi adót” jelentene a választópolgárok számára.
Az a baj, Pista, hogy te az országot is úgy vezetnéd, mint a Shellt. Minden lóvé és minden profit a tiéd, meg a Shell-részvényes társaidé, és az összes költséget, az összes terhet rátennéd a magyar emberekre
– fogalmazott a videóban a politikus.