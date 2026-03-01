Így néz ki a gyakorlatban a Hormuzi-szoros lezárása – megszólalt a szakértő

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a HírTV Híradójának hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros lezárását nem középkori láncokhoz vagy totális tengeri zárhoz kell hasonlítani. Irán jelenleg a szelektív blokád stratégiáját követi, ahol drónok és egyéb precíziós eszközök segítségével döntik el, mely hajókat engedik át, és melyeket éri támadás. Ez a taktika közvetlen válasz az Izrael és az Egyesült Államok által végrehajtott légicsapásokra.
A szakértő kitért az európai terrorveszélyre is. Véleménye szerint az Iránhoz köthető „alvó sejtek” aktiválása kevésbé valószínű egy gyengülő és összeomlás szélén álló rezsim esetében. Castel úgy véli, a szövetségesek határozott fellépése és a katonai dinamika fenntartása drasztikusan csökkentheti a terrorfenyegetettséget mind a közel-keleti régióban, mind Európában, mivel a bukásra álló hatalmak ügynökei ritkán vállalnak önfeláldozó akciókat.