Így néz ki a gyakorlatban a Hormuzi-szoros lezárása – megszólalt a szakértő

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a HírTV Híradójának hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros lezárását nem középkori láncokhoz vagy totális tengeri zárhoz kell hasonlítani. Irán jelenleg a szelektív blokád stratégiáját követi, ahol drónok és egyéb precíziós eszközök segítségével döntik el, mely hajókat engedik át, és melyeket éri támadás. Ez a taktika közvetlen válasz az Izrael és az Egyesült Államok által végrehajtott légicsapásokra.