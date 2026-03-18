Rozsdaövezetből városi negyed: átalakul a Láng Gépgyár területe

Budapesten a város állandó változásban van. Új lakó negyedek, régi felújított épületek, új parkok és sportolási lehetőségek nőtték ki magukat gomba módjára az elmúlt évtizedben.

A rozsda, vagy barna övezetek, azaz régi de már használaton kívüli ipari létesítmények újragondolása, újabb lehetőségei a város szövetének.

Ilyen a régi Láng Gépgyár ipari területe is. Amelynek tökéletes adottságai vannak. Elérhető Metróval, busszal, villamossal. Rózsahegyi Zsanett a stratégiai igazgatója az első megújuló budapesti Rozsdaövezetnek.

Az épületek, életterek, üzlethelyiségek, vagy éppen irodák kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy akik később használják a tereket minden szempontból kényelmesen és természetesen korszerűnek éljék meg a használatát.

A tervezők figyelembe vették azt is, hogy a jelen teljesen más igényeket kíván meg. A covid óta az irodai piac nagyban átalakult, hiszen sok helyütt használják a hibrid munkarendet. Kisebb fenntarthatóbb és energia takarékosabb megoldásokat keresnek, ahol más szolgáltatások és közösségi terek is elérhetővé válnak. Természetesen a negyed központja az elképzelések szerint a park.