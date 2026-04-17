IMF-riasztás: A Hormuzi-szoros blokádja globális sokkot okozhat

A HírTV Napindító című műsorának vendége volt Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, aki szerint bár Magyarország gázellátása az interkonnektoroknak köszönhetően technikailag biztosított, az árak elszállása és a kőolajszállítási útvonalak szűkössége komoly kihívást jelent. Az Európai Bizottság a büntetések lazításával és a karbonkvóta-rendszer átalakításával próbálja enyhíteni a nyomást, miközben a piaci bizalom megingása miatt Oroszország és az Egyesült Államok energetikai szempontból ismét felértékelődni látszik. A fűtési szezon végével a tárolók feltöltése marad a fő kérdés egy olyan környezetben, ahol a közel-keleti infrastruktúra sérülései miatt a stabilitás visszatérése akár évekig is eltarthat.