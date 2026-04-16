Csepregi Éva és a Neoton Família titkai az Ikon legújabb adásában

Az Ikon műsorában vendégeskedő Csepregi Éva nem csupán a magyar popzene örökifjú arca, hanem egy olyan intézmény, amely évtizedek óta stabil pont a változó divatok tengerében. A Neoton Família sikere nem a véletlen műve, hanem a professzionális szórakoztatóipar patikamérlegen kimért, mégis szívvel tálalt eredménye.

Amikor egy generáció a slágerek dallamaira eszmél, az nem puszta nosztalgia, hanem a kulturális folytonosság bizonyítéka. A művésznő pályája a garancia: a minőségnek nincs szavatossági ideje.