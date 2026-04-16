Amíg a mentőautó a dugóban áll, ők már életeket mentenek – ingyen és szabadidőben

A mentőmotor nem csupán egy szirénázó kétkerekű, hanem az az éles kés, amely a forgalmi dugók sűrű masszáját is átvágja. Amíg a monstrum mentőautók a dugóban vesztegelnek, az önkéntes életmentők már a helyszínen vívják harcukat.

A Balatoni Mentőmotoros Szolgálat felkészülése a precizitás iskolája: a művér és a szimulált vizsga a garancia arra, hogy élesben ne remegjen meg a kéz. A hivatástudat itt nem fizetési papírokban, hanem megmentett másodpercekben mérhető.