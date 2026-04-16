Orrfogó és tőzsdei mészárlás: A garázs-diplomácia és a politikai gőg legújabb mélypontja

Vályi István a sertéshizlalda eszközkészletével „műti” a közbeszédet, miközben Magyar Péter a nemzeti vagyon elégetésével zsarolja a MOL részvényeseit. A szakmaiság végleg a szerelőaknába zuhant, átadva a helyet a gépzsíros fenyegetőzésnek.

Bámulatos ez a mentális akrobatika, ahogy Vályi István reggel még mészárosként lóbálja a precíziós orrfogó eszközét a HVG-ben, délben tőzsdei gumiszerelőként robbantja fel a MOL-osztalék kifizetését, estére pedig Magyar Péter mellett alkotmányos garázsmesterré képezi át magát a fotelben. 

Ez a politikai ámokfutás és a kocsis stílus remekműve, ahol a szaktudást végleg felváltotta a szerelőaknából kibuggyant  fenyegetőzés. 

 

