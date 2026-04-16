82 év távlatából is fáj: A nap, amikor a magyar közigazgatás a halál kiszolgálójává vált

82 éve, éppen ezen a napon kezdődött meg a magyar zsidóság tervszerű gettósítása, amely a magyar történelem legsötétebb fejezete. A közigazgatás gépezete ijesztő sebességgel ürítette ki az otthonokat, mintha csak leltári tételeket mozgattak volna egy hatalmas, halálos sakktáblán.

A deportálások során elhurcolt százezrek sorsa nem statisztikai adat, hanem a nemzet testén tátongó seb. Az emléknap célja a szembenézés: a közöny falai ugyanolyan halálosak voltak, mint a vagonok zárai.