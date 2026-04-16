Szalai Piroska elárulta, mi menti meg a rezsinket

Szalai Piroska szerint a védett üzemanyagár és az árrésstop eltörlése tönkretenné a magyar családokat, miközben Európában egyedül nálunk és Szlovéniában csökkent az energia átlagára. A miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett: a gazdasági stabilitás alapja a rezsicsökkentés vívmányainak megvédése a külső nyomással szemben.
Az európai gazdasági viharban, ahol a rezsiszámlák már nem papírlapok, hanem súlyos adósságlevelek, a magyar modell az egyetlen, amely nem a családok zsebében kotorászik a megoldásért.
Szalai Piroska figyelmeztetése a realitás hangja a brüsszeli ideológiai ködben: miközben a kontinens nagy része a saját energiafüggőségének hurokját szorongatja, nálunk a számok makacsul a csökkenő átlagárakat mutatják.