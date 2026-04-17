A politikai megosztottság gátolja az amerikai bevándorlási rendszer reformját

Donald Trump visszatérésével újra a figyelem középpontjába került a tömeges deportálások ígérete, ám a gyakorlatban az ICE (Bevándorlási és Vámügyi Hivatal) tevékenysége komoly ellenállásba ütközik. Balogh Máté, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója a HírTV stúdiójában rámutatott: a demokrata vezetésű „menedékvárosok” (pl. Los Angeles, Chicago) gyakran megtagadják az együttműködést a szövetségi hatóságokkal, ami alapjaiban nehezíti meg a kitoloncolásokat.
Az interjúban elhangzott, hogy miközben Barack Obama alatt még gördülékenyebb volt az együttműködés a bűnelkövetők átadásában, ma az ICE-t egyértelműen jobboldali szervezetként könyvelték el.
Balogh Máté kiemelte a „születési állampolgárság” körüli éles jogi vitát is, amely jelenleg olyan kiskaput jelent, amelyre Kínától Salvadorig egész iparág települt. A kutató szerint a nyáron várható legfelsőbb bírósági döntés alapjaiban írhatja felül a 19. század óta fennálló joggyakorlatot. Az elemzés rávilágít: az amerikai bevándorlási rendszer reformja nem technikai, hanem súlyos pártpolitikai kérdéssé vált, ahol a hatékonyság áldozatul esik az ideológiai csatározásoknak.