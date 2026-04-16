Európa vérével sakkoznak: A brit flotta süllyed, a pakisztáni atomernyő pedig kinyílt

A pakisztáni nukleáris pajzs szaúd-arábiai kiterjesztése és a vadászgépek telepítése globális sakktáblává tette a térséget, ahol Európa csak statiszta maradt.

A Közel-Kelet biztonsági architektúrája összeomlott, miután a pakisztáni vadászgépek és a kiterjesztett nukleáris pajzs megérkeztek a szaúdi homokra. Miközben a Hormuzi-szoros körül az energiaválság szele fúj, a brit haditengerészet rozsdás teknőként várja a vontatóhajót. 

Európa a konyha sarkában dideregve nézi, ahogy Kína és Amerika a vacsoráját osztja szét. A geopolitikai feszültség már nem tőzsdei játék, hanem fizikai hiány: a számlát mi fizetjük, de a menüt más írja.

 

Továbbiak a témában