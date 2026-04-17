Ifj. Lomnici Zoltán: Jogállami alapokat sérthet a közjogi méltóságok statáriális elmozdítása

Ifj. Lomnici Zoltán hangsúlyozta: a köztársasági elnök vagy a bírói kar tagjainak politikai alapú, statáriális jellegű elmozdítása nemcsak alkotmányellenes, de a rendszerváltás óta példátlan hangnemet is honosítana meg a magyar közéletben.

Az alkotmányjogász a Patrióta YouTube-csatornán elhangzott miniszterelnöki interjú kapcsán rámutatott: a választási vereség után a kormányfő de gaulle-i karaktert öltve vállalta a felelősséget, miközben az új többség már a köztársasági elnök és a bírói kar elleni „jogi úthengerrel” fenyeget. Lomnici szerint a legitim módon megválasztott tisztviselők statáriális eltávolítása nemcsak alkotmányellenes, de a rendszerváltás óta példátlan politikai agresszió lenne.