Tisza Párt gazdaságpolitikája: Szabadpiac és megszorítások?

A Tisza-kormány gazdasági startvonala a szabadpiac hűvös ígéretével indul. Kapitány István miniszterjelölti meghallgatásán belengette a Paks 2-szerződések felülvizsgálatát és a védett árak eltörlését, mondván: a piacnak kell diktálnia.

Németh Balázs, a Fidesz képviselője szerint a "nehéz időszakról" szóló utalások a liberális megszorítások kódolt üzenetei. A kormánypárti cáfolat a GDP növekedésére és a sikeres rezsicsökkentésre hivatkozva élesen szembeállítja a tényeket a Tisza borúlátó narratívájával.