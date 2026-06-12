216 ezer jelzáloghitelt érinthet a kormány új terve

Szeptember 30-val megszűnik a jelzáloghitelek jelenlegi feltételek mellett fennálló kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás-tervezetéből. A Pénzügyminisztérium a Portfóliót arról tájékoztatta, hogy megoldást dolgoznak ki a ténylegesen rászoruló adósoknak.

A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződést érintene. A portfólió számításai alapján a piaci hitelre való átállás, egy 5 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészletét mintegy 10%-kal emelné. A Magyar Nemzeti Bank összesítése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő.

A témában itt volt velünk Szalai Piroska az országgyűlés gazdasági és pénzügyi bizottságának fideszes alelnöke.