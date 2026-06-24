Ismeretlenek avatkoztak be a műtárgyak működésébe, több térség vízvisszatartását is akadályozva

Alig tíz nappal az előző eset után ismét illetéktelen beavatkozások történtek az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) működési területén. A szervezet szerint az újabb rongálások nemcsak jelentős károkat okoznak a vízgazdálkodási rendszerben, hanem veszélyeztetik az ökológiai vízpótlási és vízvisszatartási célok megvalósítását is. Az igazgatóság hangsúlyozta: az általa üzemeltetett vízügyi létesítmények megközelítése tilos és életveszélyes, a vízkormányzási rend önkényes megváltoztatása pedig jogsértő cselekménynek minősül, amely hatósági eljárást vonhat maga után.