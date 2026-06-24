Kiemelt videók

Gödöllőn tartottak megbeszélést a V4 országok miniszterelnökei

A lengyel-, a cseh- és a szlovák miniszterelnökkel való találkozásáról Magyar Péter nyilatkozott.

  • Hírek
  • 6 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Magyar Péter: "Egy olyan Visegrádi 4-es együttműködést szeretnénk építeni, amely képes kézzelfogható, valóban kézzelfogható eredményeket felmutatni. Egy olyan Visegrádi 4-et, amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. Talán nem kell önöknek elmondanom, hogy Közép-Európa ma az Unió, Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége."

 

Továbbiak a témában