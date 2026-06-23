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Valami megváltozott a Balatonnál – átalakul a táj, ráadásul egy szigorú, új szabály is életbe lépett

A tartós kánikula kedvez ugyan a Balatonnál nyaralóknak, a tó párolgása miatt azonban helyenként 10 centimétert is apadt a magyar tenger június eleje óta. Bár a víz minőségére nem lehet panasz, helyenként már homokos partszakaszok jelentek meg a déli oldalon. Balatonlelléről Németh Kriszta tudósított.

  • Hírek
  • 6 órája
  • Forrás: HírTV
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Bár a vízminőség kiváló és a sekélyebb részeken már 24–25 fokos a tó, a tartós hőség miatt június eleje óta helyenként 10 centimétert esett a vízszint, aminek következtében Balatonlellén korábban nem látott szárazulatok bukkantak elő a vízből. A strandra látogatóknak azonban nemcsak a hőségrekord-közeli meleggel kell megküzdeniük: a kánikula kellős közepén lépett életbe az a helyi rendelet, amely teljes közterületi alkoholtilalmat vezetett be a településen, így a partvonalon vagy a parkokban már tilos a sörözés és a borozás.

 

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