Valami megváltozott a Balatonnál – átalakul a táj, ráadásul egy szigorú, új szabály is életbe lépett

Bár a vízminőség kiváló és a sekélyebb részeken már 24–25 fokos a tó, a tartós hőség miatt június eleje óta helyenként 10 centimétert esett a vízszint, aminek következtében Balatonlellén korábban nem látott szárazulatok bukkantak elő a vízből. A strandra látogatóknak azonban nemcsak a hőségrekord-közeli meleggel kell megküzdeniük: a kánikula kellős közepén lépett életbe az a helyi rendelet, amely teljes közterületi alkoholtilalmat vezetett be a településen, így a partvonalon vagy a parkokban már tilos a sörözés és a borozás.