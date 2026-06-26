Tiltakozó akciót tartanak a független benzinkutak

Egynapos bezárással tiltakoznak a független, kisebb benzinkutak. A Független Benzinkutak Szövetsége rámutatott: ennek az az oka, hogy a Fidesz-kormány egy támogatási programot hozott létre, hogy a védett ár miatt kártalanítsa a vállalkozásokat. A Tisza-kormány jogutódként, ezt azonban nem akarja végrehajtani.

A Független Benzinkutak Szövetsége ezért ma egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult töltőállomást. Közleményükben azt írták, idézem: Nem tűrhetjük tétlenül, hogy kisemmizzenek!

A Független Benzinkutak Szövetsége sajtótájékoztatót tartott a kialakult helyzetről, melyen jelen volt Márkus Hanna kolléganőnk.

Ezután pedig kapcsoltuk Szalai Piroskát, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának fideszes alelnökét.