Közzétették a kínai Tienven-2 űrszonda első felvételét a 469219 Kamo’oalewa nevű kisbolygóról. Már az első adatok alapján is sok mindent meg lehet tudni az apró égitestről, de hol van még a mintavétel. Fontos mérföldkőhöz érkezett a kínai Naprendszer-kutatási program. A Tienven-2 (Tianven-2) űrszonda valóban megérkezett a 469219 Kamo’oalewa kisbolygóhoz, amiről júniusban már nem hivatalos információk alapján mi is írtunk. A minap, július 6-án már a kínai nemzeti űrügynökség (China National Space Administration, CNSA) is beszámolt a jelentős eseményről, és közzétették az első közeli felvételt is, amely a kis égitestről készült.