Jelentősen drágult a bankolás szerdától

A BiztosDöntés.hu szerint a pénzintézetek többsége most a tavalyi inflációt építi be a díjakba, így az ügyfelek többsége 4,4% körüli drágulással szembesül, egyes számlacsomagoknál azonban akár 8,1%-os emelés is előfordulhat.

A témában Szalai Piroska, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának fideszes alelnöke, országgyűlési képviselő nyilatkozott: