Jelentősen drágult a bankolás szerdától

A BiztosDöntés.hu szerint a pénzintézetek többsége most a tavalyi inflációt építi be a díjakba, így az ügyfelek többsége 4,4% körüli drágulással szembesül, egyes számlacsomagoknál azonban akár 8,1%-os emelés is előfordulhat.
A témában Szalai Piroska, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának fideszes alelnöke, országgyűlési képviselő nyilatkozott:
- Milyen plafont jelentett a tagnapig érvényes díjemelési moratórium, és hogyan változnak a bankolás díjai?
- A pénzintézetek emelésének lehet tovagyűrűző hatása a gazdaságban?