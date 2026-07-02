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Jelentősen drágult a bankolás szerdától

A legtöbb hazai bank megemelte a lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó díjakat július 1-jétől, miután lejárt a másfél éve érvényben lévő díjemelési moratórium.

  • Híradó
  • 52 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Bobex-73
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A BiztosDöntés.hu szerint a pénzintézetek többsége most a tavalyi inflációt építi be a díjakba, így az ügyfelek többsége 4,4% körüli drágulással szembesül, egyes számlacsomagoknál azonban akár 8,1%-os emelés is előfordulhat.

A témában Szalai Piroska, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának fideszes alelnöke, országgyűlési képviselő nyilatkozott:

  1. Milyen plafont jelentett a tagnapig érvényes díjemelési moratórium, és hogyan változnak a bankolás díjai?
  2. A pénzintézetek emelésének lehet tovagyűrűző hatása a gazdaságban? 

 

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