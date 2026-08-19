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300 milliárdot venne el a kormány a minisztériumoktól

A módosított 2026-os és a 2027-es költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.

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  • Forrás: HírTV
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300 milliárdos elvonást tervez a kormány az egyes minisztériumoktól. A Mandiner információi szerint ennyi pénzt vár a tárcáktól a kormány a 2026-os módosított és a 2027-es költségvetés terveiben. A Költségvetési Tanács előtt lévő előterjesztés szerint a pénzügyminiszter döntheti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának pontosan mennyi pénzt kell befizetnie a büdzsébe. 

A módosított 2026-os és a 2027-es költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.

Telefonon kapcsoltuk Szalai Piroskát, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának Fideszes alelnökét.

 

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