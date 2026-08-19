300 milliárdot venne el a kormány a minisztériumoktól

300 milliárdos elvonást tervez a kormány az egyes minisztériumoktól. A Mandiner információi szerint ennyi pénzt vár a tárcáktól a kormány a 2026-os módosított és a 2027-es költségvetés terveiben. A Költségvetési Tanács előtt lévő előterjesztés szerint a pénzügyminiszter döntheti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának pontosan mennyi pénzt kell befizetnie a büdzsébe.

A módosított 2026-os és a 2027-es költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.



Telefonon kapcsoltuk Szalai Piroskát, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának Fideszes alelnökét.