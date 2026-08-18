A 4iG-ben tulajdonos miniszterelnök hétfőn osztott meg egy videót közösségi oldalán. A felvételből kiderült: Magyar Péter azt a vállalatot vizsgáltatná, amelynek maga is részvényese.

Áll a vizsgálat elé a 4iG, és együttműködik a kormánnyal az átvilágításban. A vállalat közleményében azt hangsúlyozta, hogy szerződésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar embereknek előnyös keretek között zajlik.

Közben pánik alakult ki a piacon miután Magyar Péter a 4iG-t fenyegette

- írta Bohár Dániel, jobboldali véleményvezér a közösségi oldalán. Az újságíró szerint belső fórumokon kiakadtak a részvényesek, amiért zuhannak az árfolyamok.