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Magyar Péter azt a vállalatot vizsgáltatná, amelynek maga is részvényese

Átvizsgálják az állam és a 4iG közötti szerződéseket - közölte a miniszterelnök közösségi oldalán hétfőn. A fenyegetőzésnek meg lett a hatása: tovább zuhant a cégcsoport árfolyama. A Híradónknak nyilatkozó gazdasági újságíró szerint inkább semlegesség az elvárt magatartás egy ilyen kitettségű vállalat esetén. Az átvilágításra reagált a 4iG is. Közleményben azt írták: együttműködnek a kormánnyal a vizsgálatban.

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  • Forrás: HírTV
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A 4iG-ben tulajdonos miniszterelnök hétfőn osztott meg egy videót közösségi oldalán. A felvételből kiderült: Magyar Péter azt a vállalatot vizsgáltatná, amelynek maga is részvényese.

Áll a vizsgálat elé a 4iG, és együttműködik a kormánnyal az átvilágításban. A vállalat közleményében azt hangsúlyozta, hogy szerződésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar embereknek előnyös keretek között zajlik.

Közben pánik alakult ki a piacon miután Magyar Péter a 4iG-t fenyegette

- írta Bohár Dániel, jobboldali véleményvezér a közösségi oldalán. Az újságíró szerint belső fórumokon kiakadtak a részvényesek, amiért zuhannak az árfolyamok.

 

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