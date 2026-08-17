Súlyos veszély fenyegeti a világ rizstermelő vidékeit

A rizstermesztéshez nagy mennyiségű vízre van szükség, ezért a hosszabb száraz időszakok különösen érzékenyen érintik az ágazatot. Ha az esőzések elmaradnak, a növények még a betakarítás előtt kiszáradhatnak, és akár egy teljes termés is odaveszhet. A helyzet pedig tovább romolhat. Az előrejelzések szerint egy rendkívül erős El Niño a következő hónapokban még magasabb hőmérsékletet és tartósabb aszályt hozhat Délkelet-Ázsiába. Ennek következményei már nemcsak a gazdákat, hanem Thaiföld teljes mezőgazdaságát és rizsexportját is érinthetik.