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Súlyos veszély fenyegeti a világ rizstermelő vidékeit

A tartós szárazság miatt sok helyen már most is vízhiánnyal küzdenek a gazdák.

  • Radar
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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A rizstermesztéshez nagy mennyiségű vízre van szükség, ezért a hosszabb száraz időszakok különösen érzékenyen érintik az ágazatot. Ha az esőzések elmaradnak, a növények még a betakarítás előtt kiszáradhatnak, és akár egy teljes termés is odaveszhet. A helyzet pedig tovább romolhat. Az előrejelzések szerint egy rendkívül erős El Niño a következő hónapokban még magasabb hőmérsékletet és tartósabb aszályt hozhat Délkelet-Ázsiába. Ennek következményei már nemcsak a gazdákat, hanem Thaiföld teljes mezőgazdaságát és rizsexportját is érinthetik.

 

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