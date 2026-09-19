Veszélyben a rezsicsökkentés? Ez történhet, ha elzárjuk az orosz gázcsapot

Emlékezetes, hogy Magyar Péter nemrég még azt hangoztatta: Fidesz propaganda, hogy a Tisza le akar válni az orosz gázról. Valamint kijelentette, hogy 2027-re nem kell, és nem is lehet lemondani az orosz gázról.

Kapitány István mosta elárulta, hogy már konkrét lépéseket is tett a kormány annak érdekében, hogy Románia biztosítsa Magyarország energiaellátását. Továbbá a miniszter megerősítette: hazánk be fogja tartani az Európai Bizottság döntését.

A témában kapcsoltuk a Világgazdaság újságíróját, Hecker Flóriánt.



