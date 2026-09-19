„El a kezekkel a Terror Házától”

Tüntetést szerveznek vasárnap a Terror Háza Múzeum elé. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy kirúgta főigazgatói pozíciójából Schmidt Máriát, illetve ideiglenesen bezáratta, majd újra megnyitotta a múzeumot.