„El a kezekkel a Terror Házától”

Több jobboldali véleményformáló közösen tiltakozik a Tisza-kabinet múzeum elleni fellépése ellen.
A témában kapcsoltuk az esemény egyik szervezőjét Huth Gergelyt.
Tüntetést szerveznek vasárnap a Terror Háza Múzeum elé. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy kirúgta főigazgatói pozíciójából Schmidt Máriát, illetve ideiglenesen bezáratta, majd újra megnyitotta a múzeumot.
Több jobboldali véleményformáló közösen tiltakozik a Tisza-kabinet múzeum elleni fellépése ellen.
A témában kapcsoltuk az esemény egyik szervezőjét Huth Gergelyt.