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„El a kezekkel a Terror Házától”

Tüntetést szerveznek vasárnap a Terror Háza Múzeum elé. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy kirúgta főigazgatói pozíciójából Schmidt Máriát, illetve ideiglenesen bezáratta, majd újra megnyitotta a múzeumot.

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  • Forrás: HírTV
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Több jobboldali véleményformáló közösen tiltakozik a Tisza-kabinet múzeum elleni fellépése ellen. 

A témában kapcsoltuk az esemény egyik szervezőjét Huth Gergelyt.

 

 

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